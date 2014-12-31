芝加哥期市：玉米期货连跌三日，大豆期货持坚

基金买盘活跃，使临近年末时的农产品市场受到支撑。 CBOT玉米合约 今年料下跌仅4%左右，尽管第二季和第三季因美 国产量创纪录高位而大幅下跌。CBOT小麦合约 第二季和第三季跌逾3 0%，但今年仍接近持平。 CBOT大豆合约 今年下跌超过20%，连续第二年录得跌幅，因美国 和南美连年丰产确保了充足供应。 周二公布的监管机构数据显示，12月23日止当周，大型投机客增加了 CBOT玉米期货的净多仓。 在新年假期前，市场交投清淡，投资者在年底前轧空仓位。 ----------------------------------0128GMT------------------- -------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 602.25 0.25 +0.04% -1.39% 594 .70 43 CBOT玉米 405.50 -1.00 -0.25% -2.23% 403 .47 52 CBOT大豆 1045.25 1.25 +0.12% -0.88% 1038 .07 54 CBOT稻米 $11.93 $0.02 +0.13% -3.75% $12 .42 25 美国原油 $53.63 -$0.49 -0.91% -2.01% $63 .91 31 汇率 欧元/美元 $1.216 $0.001 +0.05% -0.15% 美元/澳元 0.818 0.005 +0.63% +0.81% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/李春喜 审校 张涛/李爽)