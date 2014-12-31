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货币新闻 | 2014年 12月 31日 星期三 09:58 BJT

芝加哥期市：玉米期货连跌三日，大豆期货持坚

基金买盘活跃，使临近年末时的农产品市场受到支撑。
    
    CBOT玉米合约 今年料下跌仅4%左右，尽管第二季和第三季因美
国产量创纪录高位而大幅下跌。CBOT小麦合约 第二季和第三季跌逾3
0%，但今年仍接近持平。
    
    CBOT大豆合约 今年下跌超过20%，连续第二年录得跌幅，因美国
和南美连年丰产确保了充足供应。
    
    周二公布的监管机构数据显示，12月23日止当周，大型投机客增加了
CBOT玉米期货的净多仓。
    
    在新年假期前，市场交投清淡，投资者在年底前轧空仓位。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           602.25     0.25  +0.04%    -1.39%     594
.70   43
    CBOT玉米           405.50    -1.00  -0.25%    -2.23%     403
.47   52
    CBOT大豆          1045.25     1.25  +0.12%    -0.88%    1038
.07   54
    CBOT稻米           $11.93    $0.02  +0.13%    -3.75%     $12
.42   25
    美国原油           $53.63   -$0.49  -0.91%    -2.01%     $63
.91   31
    汇率
    欧元/美元          $1.216   $0.001  +0.05%    -0.15%
    美元/澳元           0.818    0.005  +0.63%    +0.81%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
    
      
          
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 孙茉莉/李春喜 审校 张涛/李爽)
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