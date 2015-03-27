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货币新闻 | 2015年 3月 27日 星期五 09:35 BJT

芝加哥期市：小麦期货上扬，但周线料三周来首次收低

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           501.25     2.00  +0.40%    -3.42%     508.23   39
    CBOT玉米           392.75     1.50  +0.38%    -0.57%     388.23   63
    CBOT大豆           975.50     1.00  +0.10%    -0.33%     991.49   47
    CBOT稻米           $11.11    $0.00  +0.00%    +1.37%     $10.81   67
    美国原油           $50.91   -$0.52  -1.01%    +3.45%     $48.87   67
    汇率
    欧元/美元          $1.098   $0.005  +0.49%    +0.29%
    美元/澳元           0.782    0.000  -0.03%    -0.23%(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王兴亚/许娜；审校 王丽鑫/于春红/张若琪)
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