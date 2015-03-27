芝加哥期市：小麦期货上扬，但周线料三周来首次收低

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称，联储透过良好的沟通逐步缩减资产负债表将不会损害经济
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-----------------------------0039GMT-------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 501.25 2.00 +0.40% -3.42% 508.23 39 CBOT玉米 392.75 1.50 +0.38% -0.57% 388.23 63 CBOT大豆 975.50 1.00 +0.10% -0.33% 991.49 47 CBOT稻米 $11.11 $0.00 +0.00% +1.37% $10.81 67 美国原油 $50.91 -$0.52 -1.01% +3.45% $48.87 67 汇率 欧元/美元 $1.098 $0.005 +0.49% +0.29% 美元/澳元 0.782 0.000 -0.03% -0.23%(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/许娜；审校 王丽鑫/于春红/张若琪)
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波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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