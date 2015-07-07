芝加哥期市：玉米跌近1.5%，因USDA公布的作物生长状况好于预期

路透悉尼7月7日 - 美国玉米价格周二跌近1.5%，使得两日跌幅逼近2%，此前美国农业部(USDA)公布的作物生长报告显示，玉米生长情况好于市场预期。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米合约 跌1.4%，至每蒲式耳4.29美元，上日收低0.52%。

11月大豆 跌0.4%至每蒲式耳10.10-1/4美元，周一收低1.5%。

9月小麦期货 下跌1%至每蒲式耳5.89-1/2美元，周一收涨0.42%。

18个州的玉米作物优良率为69%，较一周前升1点，而且高于市场预期。

大豆作物优良率为63%，略低于五年均值65%。分析师此前预期为61%。

截至周日，全美大豆播种完成了96%，较正常水平滞后，因6月多雨。往年大豆播种大多会在7月前完成。

截至周日，冬麦优良率为40%，较一周前下降1点，亦低于市场预期。市场仍担心作物会因天气潮湿而染病。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 589.50 -6.00 -1.01% -0.17% 528.77 70

CBOT玉米 429.00 -6.00 -1.38% -1.89% 388.39 77

CBOT大豆 1010.75 -4.00 -0.39% -1.89% 948.82 65

CBOT稻米 $10.82 $0.01 +0.05% +1.84% $10.13 77

美国原油 $52.97 $0.44 +0.84% -6.96% $58.97 23

汇率

欧元/美元 $1.105 -$0.001 -0.08% -0.59%

美元/澳元 0.748 -0.002 -0.20% -0.37%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/许娜；审校 龚芳/徐文焰)