芝加哥期市：小麦期货连跌九天，下滑至一个月低点

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
12月玉米 跌0.36%至每蒲式耳4.16美元；上日上涨0.36%，此前脱离三周低点4.13美元。
因预计美国中西部绝大多数玉米作物将顺利度过关键生长期，玉米期货承压。
埃及商品供应总局(General Authority for Supply Commodities)周二表示，从俄罗斯购买了35万吨小麦。交易商称，此次标购中没有美国小麦。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 522.75 -2.00 -0.38% -1.88% 545.83 23
CBOT玉米 416.00 -1.50 -0.36% +0.00% 409.45 39
CBOT大豆 1007.25 2.50 +0.25% +0.78% 984.02 52
CBOT稻米 $10.99 -$0.02 -0.18% +0.87% $10.54 67
美国原油 $50.45 -$0.41 -0.81% +0.60% $56.17 26
汇率
欧元/美元 $1.095 $0.001 +0.12% +1.15%
美元/澳元 0.741 0.000 -0.04% +0.64%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/杜明霞；审校 许娜/王兴亚)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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