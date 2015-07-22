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货币新闻 | 2015年 7月 22日 星期三 10:03 BJT

芝加哥期市：小麦期货连跌九天，下滑至一个月低点

12月玉米 跌0.36%至每蒲式耳4.16美元；上日上涨0.36%，此前脱离三周低点4.13美元。

因预计美国中西部绝大多数玉米作物将顺利度过关键生长期，玉米期货承压。

埃及商品供应总局(General Authority for Supply Commodities)周二表示，从俄罗斯购买了35万吨小麦。交易商称，此次标购中没有美国小麦。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 522.75 -2.00 -0.38% -1.88% 545.83 23

CBOT玉米 416.00 -1.50 -0.36% +0.00% 409.45 39

CBOT大豆 1007.25 2.50 +0.25% +0.78% 984.02 52

CBOT稻米 $10.99 -$0.02 -0.18% +0.87% $10.54 67

美国原油 $50.45 -$0.41 -0.81% +0.60% $56.17 26

汇率

欧元/美元 $1.095 $0.001 +0.12% +1.15%

美元/澳元 0.741 0.000 -0.04% +0.64%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/杜明霞；审校 许娜/王兴亚)

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