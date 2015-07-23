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货币新闻 | 2015年 7月 23日 星期四 09:20 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货连续第二日下跌，接近逾三周低点

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 517.00 0.25 +0.05% -1.48% 545.56 23

CBOT玉米 412.25 -1.25 -0.30% -1.26% 410.57 37

CBOT大豆 997.00 1.50 +0.15% -0.77% 985.96 53

CBOT稻米 $11.14 $0.02 +0.18% +1.23% $10.58 75

美国原油 $49.23 $0.04 +0.08% -2.24% $55.72 21

汇率

欧元/美元 $1.093 -$0.001 -0.05% -0.08%

美元/澳元 0.736 -0.002 -0.23% -0.82%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/许娜；审校 张若琪/李春喜)

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