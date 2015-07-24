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货币新闻 | 2015年 7月 24日 星期五 10:07 BJT

芝加哥期市：玉米盘旋在三周低位附近，或创逾一年最大单周跌幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 520.00 -1.50 -0.29% +0.63% 546.05 29

CBOT玉米 410.50 -3.25 -0.79% -0.73% 411.78 37

CBOT大豆 977.50 -3.00 -0.31% -1.81% 987.41 44

CBOT稻米 $11.12 $0.01 +0.05% +1.00% $10.58 72

美国原油 $48.82 $0.37 +0.76% -0.75% $55.30 25

汇率

欧元/美元 $1.098 $0.000 +0.03% +0.47%

美元/澳元 0.735 0.000 -0.01% -0.30%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/李春喜 审校 白云/张若琪/杜明霞)

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