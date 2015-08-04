芝加哥期市：美国小麦自六周低点反弹，但供应及中国经济疑虑施压

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 501.75 2.75 +0.55% +0.50% 546.33 37
CBOT玉米 378.00 1.50 +0.40% -0.85% 413.13 30
CBOT大豆 938.25 2.75 +0.29% -0.21% 986.98 39
CBOT稻米 $11.48 $0.08 +0.70% -0.35% $10.89 72
美国原油 $45.45 $0.28 +0.62% -3.54% $52.32 21
汇率
欧元/美元 $1.093 -$0.002 -0.15% -0.49%
美元/澳元 0.727 -0.002 -0.23% -0.48%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/许娜；审校 张涛/王丽鑫/龚芳)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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