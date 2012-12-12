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货币新闻 | 2012年 12月 12日 星期三 10:22 BJT

芝加哥期市:小麦期货自五个月低位反弹,玉米和大豆期货均上涨

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     合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                     涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           825.00     3.50  +0.43%    -4.18%     872.11   21    
    CBOT玉米           731.00     3.00  +0.41%    -0.85%     745.44   32
    CBOT大豆          1472.50     0.50  +0.03%    +0.02%    1460.04   57  
    CBOT稻米           $15.49   -$0.03  -0.19%    +1.47%     $15.11   64   
    美国原油           $85.74   -$0.05  -0.06%    +0.21%     $86.74   38   
    汇率
    欧元/美元          $1.300   $0.000  -0.02%    +0.49%
    美元/澳元           1.053    0.000  +0.04%    +0.45% 

    附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

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