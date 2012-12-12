芝加哥期市:小麦期货自五个月低位反弹,玉米和大豆期货均上涨

芝加哥期市：CBOT大豆和豆油期货上涨，豆粕下跌
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
-----------------------------------0029GMT----------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 825.00 3.50 +0.43% -4.18% 872.11 21 CBOT玉米 731.00 3.00 +0.41% -0.85% 745.44 32 CBOT大豆 1472.50 0.50 +0.03% +0.02% 1460.04 57 CBOT稻米 $15.49 -$0.03 -0.19% +1.47% $15.11 64 美国原油 $85.74 -$0.05 -0.06% +0.21% $86.74 38 汇率 欧元/美元 $1.300 $0.000 -0.02% +0.49% 美元/澳元 1.053 0.000 +0.04% +0.45% 附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透多伦多3月3日 - 加拿大指标股指周五升至一周高位，受助于油价攀升和美国本月升息的前景，投资者为近期加拿大经济不断增强感到鼓舞。