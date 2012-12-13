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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 09:50 BJT

芝加哥期市: 小麦期货止住五日跌势,但高库存压力仍在

路透悉尼12月13日 - 美国小麦期货周四在亚洲盘初小幅上涨,为五个交易日来首度上涨.小麦期货过去两个交易日累计下跌逾4%,因为小麦库存数据高于预期令价格承压.

0017GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货3月合约 上涨0.25%,报每蒲式耳8.14美元.

3月玉米期货合约 上扬0.34%,报7.28美元.

1月大豆期货合约 微涨0.05%,报每蒲式耳14.74-1/4美元.

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