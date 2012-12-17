芝加哥期市: 大豆期货合约触及六周高点,压榨数据带来支撑

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
3月小麦期货合约 下跌0.12%至每蒲式耳8.13美元,上周五收高0. 68%. 美国全国油籽加工商协会(NOPA)周五公布,11月美国大豆压榨量为1.5 73亿蒲式耳,创近三年来月度最高. 大豆受到旺盛出口需求的支撑,尤其是全球最大大豆买家中国的需求. 中国国内大豆加工企业已被迫提高大豆收购价. 由于雨水过多,阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四调降了对该国2 012/13年度小麦收成的预估,从1,010万吨降至980万吨.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。