芝加哥期市: 大豆期货合约触及六周高点,压榨数据带来支撑

3月小麦期货合约 下跌0.12%至每蒲式耳8.13美元,上周五收高0. 68%. 美国全国油籽加工商协会(NOPA)周五公布,11月美国大豆压榨量为1.5 73亿蒲式耳,创近三年来月度最高. 大豆受到旺盛出口需求的支撑,尤其是全球最大大豆买家中国的需求. 中国国内大豆加工企业已被迫提高大豆收购价. 由于雨水过多,阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四调降了对该国2 012/13年度小麦收成的预估,从1,010万吨降至980万吨.