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市场报道 | 2012年 12月 17日 星期一 09:33 BJT

芝加哥期市: 大豆期货合约触及六周高点,压榨数据带来支撑

3月小麦期货合约 下跌0.12%至每蒲式耳8.13美元,上周五收高0.
68%.
    
    美国全国油籽加工商协会(NOPA)周五公布,11月美国大豆压榨量为1.5
73亿蒲式耳,创近三年来月度最高.
    
    大豆受到旺盛出口需求的支撑,尤其是全球最大大豆买家中国的需求.
中国国内大豆加工企业已被迫提高大豆收购价.
    
    由于雨水过多,阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四调降了对该国2
012/13年度小麦收成的预估,从1,010万吨降至980万吨.

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