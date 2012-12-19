芝加哥期市: 小麦期货连涨第二日,大豆合约小升

1月大豆期货 涨0.09%,报每蒲式耳14.67-1/4美元,周二下跌1.99 %. 3月玉米期货 持稳于7.20美元,周二收低0.52%. MDA EarthSat Weather称,未来两周两股势力强大的冬季风暴系统将 席卷美国大平原和中西部的多数地区,将带来适宜的土壤湿度. Global Weather Monitoring称,周末阿根廷出现大范围降雨,再次延 缓播种,此次降雨料将持续至周三. 对阿根廷2012/13年大豆产量预估迥然不同.政府官员表示,预计大豆 产量为5,500万吨或更多,而最糟的民间预估为4,500万吨.(完)