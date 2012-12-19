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货币新闻 | 2012年 12月 19日 星期三 09:24 BJT

芝加哥期市: 小麦期货连涨第二日,大豆合约小升

1月大豆期货 涨0.09%,报每蒲式耳14.67-1/4美元,周二下跌1.99
%.
    
    3月玉米期货 持稳于7.20美元,周二收低0.52%.
        
    MDA EarthSat Weather称,未来两周两股势力强大的冬季风暴系统将
席卷美国大平原和中西部的多数地区,将带来适宜的土壤湿度.
    
    Global Weather Monitoring称,周末阿根廷出现大范围降雨,再次延
缓播种,此次降雨料将持续至周三.
    
    对阿根廷2012/13年大豆产量预估迥然不同.政府官员表示,预计大豆
产量为5,500万吨或更多,而最糟的民间预估为4,500万吨.(完)

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