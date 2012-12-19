芝加哥期市: 小麦期货连涨第二日,大豆合约小升

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
1月大豆期货 涨0.09%,报每蒲式耳14.67-1/4美元,周二下跌1.99 %. 3月玉米期货 持稳于7.20美元,周二收低0.52%. MDA EarthSat Weather称,未来两周两股势力强大的冬季风暴系统将 席卷美国大平原和中西部的多数地区,将带来适宜的土壤湿度. Global Weather Monitoring称,周末阿根廷出现大范围降雨,再次延 缓播种,此次降雨料将持续至周三. 对阿根廷2012/13年大豆产量预估迥然不同.政府官员表示,预计大豆 产量为5,500万吨或更多,而最糟的民间预估为4,500万吨.(完)
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)