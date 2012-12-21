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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 10:18 BJT

芝加哥期市: 大豆玉米合约反弹,但恐录得三个月来最大单周跌幅

3月玉米期货 涨0.39%,报每蒲式耳6.99-1/4美元,前一交易日下
跌0.85%.玉米期货本周迄今累计跌4.38%.
    
    3月小麦期货 大致持平于7.91美元,周四收低1.8%.本周小麦期货
累计跌2.83%,为连续第三周下挫.
    
    美国农业部表示,民间出口商报告,销往中国的54万吨美国大豆订单取
消,这是至少14年来最大规模订单取消.
    
    美国农业部周四稍早公布,玉米一周出口销售为12.02万吨,远低于25
至55万吨的预估区间.
    
    阿根廷农业部将2012/13年度小麦产量预估下调5%,至1,050万吨.
    
    周三晚和周四早,美国大平原迎来本季首场强冬季风暴,带来一些急需
的湿度,并部分缓解了旱情.
    
    倍受关注的民间分析机构Informa Economics预估,美国玉米种植面积
为1936年以来最大,亦打压玉米价格.(完)

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