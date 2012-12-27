芝加哥期市:小麦期货因低接买盘进驻而小涨,上日曾创六个月低位

3月玉米 涨0.18%至每蒲式耳9.94-1/2美元;上日则跌1.56%.

美国农业部发布最新一周小麦出口检验量为1,512.8万蒲式耳,符合市场预估的1,200-1,700万蒲式耳.

农业部公布玉米出口检验量为1,347.5万蒲式耳,亦在市场预估的900-1,400万蒲式耳区间内.

交易商观察美国平原区硬红冬麦种植区域的天气,本周的低温使得作物冻死的威胁升高.

在南美洲,阿根廷温润区域在未来两周可望变得较为乾燥,纾缓湿度过高的疑虑;在本周稍晚及下周,预测巴西中部区域将出现受欢迎的降雨.

对美国供应不足的大豆出口需求有助于支撑市场,进而抑制跌势.美国农业部周三确认,美国销往中国的大豆规模为11.5万吨,另有10.8万吨销往其他地点,这些大豆的交货期为2012/13年.

农业部公布最新一周大豆出口检验量为4,448.6万蒲式耳,高于市场预估的3,700-4,200万蒲耳.(完)

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