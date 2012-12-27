芝加哥期市:小麦期货因低接买盘进驻而小涨,上日曾创六个月低位

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
3月玉米 涨0.18%至每蒲式耳9.94-1/2美元;上日则跌1.56%.
美国农业部发布最新一周小麦出口检验量为1,512.8万蒲式耳,符合市场预估的1,200-1,700万蒲式耳.
农业部公布玉米出口检验量为1,347.5万蒲式耳,亦在市场预估的900-1,400万蒲式耳区间内.
交易商观察美国平原区硬红冬麦种植区域的天气,本周的低温使得作物冻死的威胁升高.
在南美洲,阿根廷温润区域在未来两周可望变得较为乾燥,纾缓湿度过高的疑虑;在本周稍晚及下周,预测巴西中部区域将出现受欢迎的降雨.
对美国供应不足的大豆出口需求有助于支撑市场,进而抑制跌势.美国农业部周三确认,美国销往中国的大豆规模为11.5万吨,另有10.8万吨销往其他地点,这些大豆的交货期为2012/13年.
农业部公布最新一周大豆出口检验量为4,448.6万蒲式耳,高于市场预估的3,700-4,200万蒲耳.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 龚芳; 审校 李爽)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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