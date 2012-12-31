芝加哥期市:CBOT小麦期货因美国财政悬崖忧虑下滑,但需求强劲提供支撑

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 775.00 -3.75 -0.48% +0.36% 833.38 29
CBOT玉米 693.25 -0.75 -0.11% +0.25% 730.65 31
CBOT大豆 1417.75 -0.25 -0.02% -0.07% 1444.43 42
CBOT稻米 $15.30 $0.04 +0.23% +2.03% $15.20 35
美国原油 $90.58 -$0.22 -0.24% -0.32% $88.01 64
汇率
欧元/美元 $1.323 $0.002 +0.11% +0.08%
美元/澳元 1.038 0.002 +0.17% +0.09%
附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 戴素萍)
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
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