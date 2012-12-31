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货币新闻 | 2012年 12月 31日 星期一 09:36 BJT

芝加哥期市:CBOT小麦期货因美国财政悬崖忧虑下滑,但需求强劲提供支撑

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 775.00 -3.75 -0.48% +0.36% 833.38 29

CBOT玉米 693.25 -0.75 -0.11% +0.25% 730.65 31

CBOT大豆 1417.75 -0.25 -0.02% -0.07% 1444.43 42

CBOT稻米 $15.30 $0.04 +0.23% +2.03% $15.20 35

美国原油 $90.58 -$0.22 -0.24% -0.32% $88.01 64

汇率

欧元/美元 $1.323 $0.002 +0.11% +0.08%

美元/澳元 1.038 0.002 +0.17% +0.09%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 戴素萍)

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