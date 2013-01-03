芝加哥期市: 小麦期货继上日重挫后反弹,玉米期货亦小升

根据美国全美气象服务(NWS)预报,遭遇旱情的密西西比河在圣路易斯和伊利诺斯州Cairo之间的水位本周后期将略微上升,但之后将继续向历史低位下降.

水位较低已经阻碍了价值数以十亿美元计的谷物、煤、肥料和其他商品在美国中部与墨西哥湾码头仓库之间的运输.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽; 审校 张涛)