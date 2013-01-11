版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 09:59 BJT

芝加哥期市: 玉米期货下跌,但仍有可能录得七周以来最大单周涨幅

-----------------------------------0052GMT-----------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值 CBOT小麦 745.25 0.75 +0.10% -0.03% 801.79 18 CBOT玉米 697.50 -1.25 -0.18% +0.47% 714.95 51 CBOT大豆 1377.25 -2.50 -0.18% -0.60% 1432.18 49 CBOT稻米 $15.14 $0.03 +0.20% +0.93% $15.18 39 美国原油 $93.99 $0.17 +0.18% +0.96% $89.61 78 汇率 欧元/美元 $1.326 $0.000 -0.04% +1.54% 美元/澳元 1.058 -0.001 -0.11% +0.68% 附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐