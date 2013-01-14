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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 09:56 BJT

芝加哥期市: 玉米合约走坚,受农业部供需预估报告推动

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 765.00 10.25 +1.36% +2.75% 798.09 51

CBOT玉米 719.25 10.50 +1.48% +2.93% 714.09 71

CBOT大豆 1386.50 13.25 +0.96% +0.49% 1430.00 58

CBOT稻米 $15.24 $0.02 +0.13% +2.49% $15.18 52

美国原油 $93.84 $0.28 +0.30% +0.02% $89.79 75

汇率

欧元/美元 $1.336 $0.000 +0.01% +0.15%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪; 审校 李爽)
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