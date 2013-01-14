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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 05:41 BJT

芝加哥期市:CBOT大豆期货大涨逾3%,因技术性买盘及美国出口需求

以下为CBOT农产品期货在2049 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 724.00 15.25 2.2% 3.7%

CBOT大豆 Sc2 1418.00 44.75 3.3% -0.1%

CBOT豆粕 SMc1 417.50 13.20 3.3% -0.7%

CBOT豆油 BOc1 50.45 1.21 2.5% 2.6%

CBOT小麦 Wc1 767.00 12.25 1.6% -1.4%

CBOT稻米 RRc1 1485.00 -18.50 -1.2% -0.1%

NYMEX原油期货 CLc1 94.16 0.60 0.6% 2.5%

道琼工业指数 .DJI 13,493 5 0.0% 3.0%

现货金 XAU= 1668.34 5.90 0.4% -0.4%

欧元/美元 EUR= 1.3380 0.0042 0.3% 1.4%

美元指数 .DXY 79.4770 -0.0860 -0.1% -0.4%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 762 2 0.3% 9.0%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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