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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 09:12 BJT

芝加哥期市: 玉米期货结束七日涨势下跌,小麦走软

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 781.50 -1.25 -0.16% +1.89% 792.83 64

CBOT玉米 729.50 -1.00 -0.14% +0.76% 712.67 73

CBOT大豆 1416.25 2.75 +0.19% -0.12% 1429.23 45

CBOT稻米 $15.02 -$0.04 -0.30% +1.11% $15.15 51

美国原油 $93.46 $0.18 +0.19% -0.72% $90.09 61

汇率

欧元/美元 $1.331 $0.001 +0.08% -0.52%

美元/澳元 1.057 0.000 +0.02% +0.03%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞; 审校 王丽鑫)
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