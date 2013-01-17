版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 09:27 BJT

芝加哥期市:大豆触及三周高位,受南美洲天气疑虑助推

-----------------------------------0020GMT-----------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 786.75 1.75 +0.22% +0.51% 790.62 67

CBOT玉米 731.25 0.00 +0.00% +0.10% 712.03 75

CBOT大豆 1438.50 2.00 +0.14% +1.77% 1429.47 55

CBOT稻米 $15.17 $0.02 +0.13% +2.15% $15.16 59

美国原油 $94.14 -$0.10 -0.11% +0.92% $90.30 69

汇率

欧元/美元 $1.328 -$0.001 -0.05% -0.16%

美元/澳元 1.056 -0.002 -0.16% -0.09%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 戴素萍; 审校 李婷仪/徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐