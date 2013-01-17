芝加哥期市:大豆触及三周高位,受南美洲天气疑虑助推

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 786.75 1.75 +0.22% +0.51% 790.62 67
CBOT玉米 731.25 0.00 +0.00% +0.10% 712.03 75
CBOT大豆 1438.50 2.00 +0.14% +1.77% 1429.47 55
CBOT稻米 $15.17 $0.02 +0.13% +2.15% $15.16 59
美国原油 $94.14 -$0.10 -0.11% +0.92% $90.30 69
汇率
欧元/美元 $1.328 -$0.001 -0.05% -0.16%
美元/澳元 1.056 -0.002 -0.16% -0.09%
附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 戴素萍; 审校 李婷仪/徐文焰)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。