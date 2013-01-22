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货币新闻 | 2013年 1月 22日 星期二 10:20 BJT

芝加哥期市: 小麦期货因供应疑虑而创一个月高位,大豆期货升近1%

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 798.25 7.00 +0.88% 871.02 71

CBOT玉米 732.50 5.00 +0.69% 766.33 71

CBOT大豆 1441.50 12.25 +0.86% 1578.59 56

CBOT稻米 $15.17 $0.01 +0.03% $15.47 57

美国原油 $95.41 -$0.15 -0.16% $89.16 76

汇率

欧元/美元 $1.331 $0.102 +8.28%

美元/澳元 1.051 -0.005 -0.45% 附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/程琳; 审校 李婷仪/杜明霞)
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