芝加哥期市: 小麦期货因供应疑虑而创一个月高位,大豆期货升近1%

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 798.25 7.00 +0.88% 871.02 71
CBOT玉米 732.50 5.00 +0.69% 766.33 71
CBOT大豆 1441.50 12.25 +0.86% 1578.59 56
CBOT稻米 $15.17 $0.01 +0.03% $15.47 57
美国原油 $95.41 -$0.15 -0.16% $89.16 76
汇率
欧元/美元 $1.331 $0.102 +8.28%
美元/澳元 1.051 -0.005 -0.45% 附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/程琳; 审校 李婷仪/杜明霞)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。