芝加哥期市: 小麦期货因供应疑虑而创一个月高位,大豆期货升近1%

芝加哥期市：CBOT小麦期货长周末前下跌，大平原地区有降雨

路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。