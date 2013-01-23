版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 09:43 BJT

芝加哥期市: 大豆期货从一个月高位回落,因投资者了结获利

-----------------------------------0046GMT-----------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 773.50 -5.75 -0.74% -2.24% 782.47 51

CBOT玉米 726.50 -2.00 -0.27% -0.14% 709.68 64

CBOT大豆 1449.25 -2.50 -0.17% +1.40% 1425.84 59

CBOT稻米 $15.42 $0.02 +0.10% +1.75% $15.17 68

美国原油 $96.72 $0.04 +0.04% +1.21% $91.30 83

汇率

欧元/美元 $1.331 -$0.001 -0.06% +0.00%

美元/澳元 1.055 -0.002 -0.18% +0.30%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/杜明霞; 审校 戴素萍/白云/程琳)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐