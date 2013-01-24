芝加哥期市: 大豆连续第二日下跌,受技术性卖盘及阿根廷降雨预期拖累

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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3月小麦期货 跌0.29%,报每蒲式耳7.72-1/2美元.周三收低1.52%,当日触及八个交易日低位7.71美元.
最新天气预报预计阿根廷作物区将出现有利的湿度,打压大豆期价.
3月大豆期货1月20日创下一个月高位14.60-3/4美元,从而引发技术性抛盘,因3月大豆期货升逾14.47美元附近的200日移动均线切入位.
尽管美国大平原天气前景有些改善,但人们持续担心美国硬红冬麦的质量,因此小麦跌势受到抑制.
Commodity Weather Group称,美国中西部的东部部分地区下周应迎来有利的潮湿天气,但大平原南部硬麦作物料不会获得缓解.
对美国乙醇业放缓的担忧打压玉米价格.交易商等待能源资料协会(EIA)周四将公布的一周生产和库存数据.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李爽/于春红; 审校 孙茉莉/张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。