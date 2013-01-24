芝加哥期市: 大豆连续第二日下跌,受技术性卖盘及阿根廷降雨预期拖累

3月小麦期货 跌0.29%,报每蒲式耳7.72-1/2美元.周三收低1.52%,当日触及八个交易日低位7.71美元.

最新天气预报预计阿根廷作物区将出现有利的湿度,打压大豆期价.

3月大豆期货1月20日创下一个月高位14.60-3/4美元,从而引发技术性抛盘,因3月大豆期货升逾14.47美元附近的200日移动均线切入位.

尽管美国大平原天气前景有些改善,但人们持续担心美国硬红冬麦的质量,因此小麦跌势受到抑制.

Commodity Weather Group称,美国中西部的东部部分地区下周应迎来有利的潮湿天气,但大平原南部硬麦作物料不会获得缓解.

对美国乙醇业放缓的担忧打压玉米价格.交易商等待能源资料协会(EIA)周四将公布的一周生产和库存数据.(完)

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