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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 10:18 BJT

芝加哥期市: 小麦期货因需求强劲而连升两日,玉米及大豆亦持坚

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 780.25 3.75 +0.48% 870.42 55

CBOT玉米 723.50 2.75 +0.38% 766.03 57

CBOT大豆 1451.25 10.25 +0.71% 1578.92 57

CBOT稻米 $15.42 -$0.06 -0.42% $15.48 61

美国原油 $95.93 $0.05 +0.05% $89.18 70

汇率

欧元/美元 $1.346 $0.117 +9.54%

美元/澳元 1.041 -0.014 -1.32%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/杜明霞; 审校 戴素萍/王丽鑫/程琳)
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