芝加哥期市: 小麦期货因需求强劲而连升两日,玉米及大豆亦持坚

标题新闻：加拿大3月Ivey采购经理人指数(PMI)经季调后为61.1，未经调整为67.6
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 780.25 3.75 +0.48% 870.42 55
CBOT玉米 723.50 2.75 +0.38% 766.03 57
CBOT大豆 1451.25 10.25 +0.71% 1578.92 57
CBOT稻米 $15.42 -$0.06 -0.42% $15.48 61
美国原油 $95.93 $0.05 +0.05% $89.18 70
汇率
欧元/美元 $1.346 $0.117 +9.54%
美元/澳元 1.041 -0.014 -1.32%
附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/杜明霞; 审校 戴素萍/王丽鑫/程琳)
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路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)