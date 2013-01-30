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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 09:21 BJT

芝加哥期市: 玉米期货下跌,因投资者趁近期涨势了结获利

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 774.00 -3.00 -0.39% -0.67% 774.86 50

CBOT玉米 727.75 -1.75 -0.24% -0.21% 709.38 57

CBOT大豆 1451.00 -0.75 -0.05% +0.22% 1420.57 57

CBOT稻米 $15.48 -$0.05 -0.32% +0.78% $15.18 65

美国原油 $97.43 -$0.14 -0.14% +1.03% $93.00 76

汇率

欧元/美元 $1.349 $0.000 -0.04% +0.23%

美元/澳元 1.046 -0.001 -0.12% +0.44%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞; 审校 张荻)
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