版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 09:35 BJT

芝加哥期市:玉米期货小涨,但仍持于一个月低位附近

-----------------------------------0027GMT---------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 757.00 1.00 +0.13% -0.59% 767.42 34

CBOT玉米 711.25 0.50 +0.07% -1.56% 714.51 32

CBOT大豆 1489.25 2.50 +0.17% +0.12% 1432.08 66

CBOT稻米 $16.10 -$0.02 -0.12% -0.62% $15.40 73

美国原油 $95.81 -$0.02 -0.02% -0.84% $94.79 46

汇率

欧元/美元 $1.339 -$0.001 -0.04% -0.96%

美元/澳元 1.027 -0.001 -0.10% -0.49%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 兰秀娟/杜明霞; 审校 张涛/李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐