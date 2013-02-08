芝加哥期市:玉米期货小涨,但仍持于一个月低位附近

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 757.00 1.00 +0.13% -0.59% 767.42 34
CBOT玉米 711.25 0.50 +0.07% -1.56% 714.51 32
CBOT大豆 1489.25 2.50 +0.17% +0.12% 1432.08 66
CBOT稻米 $16.10 -$0.02 -0.12% -0.62% $15.40 73
美国原油 $95.81 -$0.02 -0.02% -0.84% $94.79 46
汇率
欧元/美元 $1.339 -$0.001 -0.04% -0.96%
美元/澳元 1.027 -0.001 -0.10% -0.49%
附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 兰秀娟/杜明霞; 审校 张涛/李爽)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。