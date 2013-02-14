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货币新闻 | 2013年 2月 14日 星期四 09:15 BJT

芝加哥期市: 玉米期货上涨,可望中止连九日跌势

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 736.75 1.25 +0.17% +0.65% 762.78 30

CBOT玉米 696.50 1.00 +0.14% +0.04% 714.97 23

CBOT大豆 1425.75 2.75 +0.19% +0.35% 1433.09 35

CBOT稻米 $15.86 $0.01 +0.03% +1.28% $15.49 54

美国原油 $97.17 $0.16 +0.16% -0.35% $95.53 59

汇率

欧元/美元 $1.345 -$0.001 -0.06% -0.06%

美元/澳元 1.035 -0.001 -0.14% +0.48%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰; 审校 李爽)

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