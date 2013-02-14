芝加哥期市: 玉米期货上涨,可望中止连九日跌势

美国股市：开盘基本持平，市场等待美联储官员讲话
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 736.75 1.25 +0.17% +0.65% 762.78 30
CBOT玉米 696.50 1.00 +0.14% +0.04% 714.97 23
CBOT大豆 1425.75 2.75 +0.19% +0.35% 1433.09 35
CBOT稻米 $15.86 $0.01 +0.03% +1.28% $15.49 54
美国原油 $97.17 $0.16 +0.16% -0.35% $95.53 59
汇率
欧元/美元 $1.345 -$0.001 -0.06% -0.06%
美元/澳元 1.035 -0.001 -0.14% +0.48%
附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰; 审校 李爽)
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
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