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货币新闻 | 2013年 2月 20日 星期三 09:11 BJT

芝加哥期市: 大豆价格触及12日高位,阿根廷天气状况利多

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 733.00 0.75 +0.10% -1.25% 761.07 33

CBOT玉米 697.25 2.00 +0.29% -0.21% 716.12 32

CBOT大豆 1473.25 3.00 +0.20% +3.42% 1440.36 61

CBOT稻米 $15.92 $0.00 +0.00% +0.54% $15.56 56

美国原油 $96.62 -$0.04 -0.04% +0.79% $95.86 51

汇率

欧元/美元 $1.340 $0.002 +0.12% +0.38%

美元/澳元 1.034 -0.001 -0.11% +0.34%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王丽鑫/李婷仪; 审校 张涛/杜明霞/李爽)

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