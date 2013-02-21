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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 09:50 BJT

芝加哥期市: 大豆期货四日来首度下跌,因投资者获利了结

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 736.50 -2.00 -0.27% +0.58% 760.78 40

CBOT玉米 700.50 0.00 +0.00% +0.76% 716.62 39

CBOT大豆 1479.25 -3.50 -0.24% +0.61% 1443.77 64

CBOT稻米 $16.02 $0.00 -0.03% +0.63% $15.59 60

美国原油 $94.75 -$0.47 -0.49% -1.98% $95.84 38

汇率

欧元/美元 $1.328 $0.000 -0.01% -0.80%

美元/澳元 1.025 -0.001 -0.07% -1.00%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/梁睿雪; 审校 李爽/张涛/程琳)
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