版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 08:57 BJT

芝加哥期市: 美国大豆和小麦期货受买需提振走高,玉米期货持坚

路透新加坡2月25日 - 芝加哥小麦期货周一微幅走高,终止连续两日跌势,受美国供应有强力需求支持,大豆期货则因中国买盘持续支撑市场而上涨.

玉米期货增长0.5%,跟随小麦和大豆期货强势.

小麦市场受到美国小麦或更高需求支持,因竞争性出口国库存不足.美国农业部周五报告称,小麦单周出口699,300吨,较前周增长7%,较前四周平均水准高55%.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐