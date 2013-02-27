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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 09:33 BJT

芝加哥期市: 玉米连续第三天上涨,小麦因出口前景看好而走坚

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 712.75 1.75 +0.25% 868.17 30

CBOT玉米 706.00 1.00 +0.14% 765.44 56

CBOT大豆 1437.50 5.75 +0.40% 1578.46 48

CBOT稻米 $15.71 -$0.07 -0.48% $15.49 37

美国原油 $92.78 $0.15 +0.16% $89.07 31

汇率

欧元/美元 $1.306 $0.077 +6.28%

美元/澳元 1.023 -0.032 -3.07% 附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 郑茵 审校 王洋/张荻)
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