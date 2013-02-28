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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 10:03 BJT

芝加哥期市: 中国买单助大豆合约扩大涨幅,玉米亦连升第四天

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 714.00 2.00 +0.28% 868.21 28

CBOT玉米 697.00 1.75 +0.25% 765.14 66

CBOT大豆 1445.50 6.00 +0.42% 1578.73 52

CBOT稻米 $15.79 $0.02 +0.13% $15.49 38

美国原油 $93.10 $0.34 +0.37% $89.09 35

汇率

欧元/美元 $1.314 $0.085 +6.95%

美元/澳元 1.022 -0.033 -3.13%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 梁睿雪/郑茵 审校 张涛)
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