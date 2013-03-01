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货币新闻 | 2013年 3月 1日 星期五 10:01 BJT

芝加哥期市：大豆下跌但有望连升第二周，小麦上涨

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合约 价格 变动 涨跌%

CBOT小麦 717.50 3.00 +0.42%

CBOT玉米 704.75 1.25 +0.18%

CBOT大豆 1448.50 -3.75 -0.26%

CBOT稻米 $15.80 $0.01 +0.10%

美国原油 $91.54 -$0.51 -0.55%

汇率

欧元/美元 $1.306 -$0.007 -0.56%

美元/澳元 1.022 -0.001 -0.15%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担. (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪/李春喜; 审校 李婷仪)
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