芝加哥期市：大豆下跌但有望连升第二周，小麦上涨

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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合约 价格 变动 涨跌%
CBOT小麦 717.50 3.00 +0.42%
CBOT玉米 704.75 1.25 +0.18%
CBOT大豆 1448.50 -3.75 -0.26%
CBOT稻米 $15.80 $0.01 +0.10%
美国原油 $91.54 -$0.51 -0.55%
汇率
欧元/美元 $1.306 -$0.007 -0.56%
美元/澳元 1.022 -0.001 -0.15%
附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担. (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪/李春喜; 审校 李婷仪)
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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