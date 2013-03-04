版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 09:32 BJT

芝加哥期市：小麦期货五日来首跌，大豆合约上涨

-----------------------------------0044GMT---------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 717.50 -3.00 -0.42% +0.42% 752.91 41

CBOT玉米 708.75 0.25 +0.04% +0.75% 698.79 74

CBOT大豆 1444.75 1.25 +0.09% -0.52% 1438.57 56

CBOT稻米 $15.80 $0.02 +0.13% +0.10% $15.96 44

美国原油 $90.56 -$0.12 -0.13% -1.62% $95.36 18

汇率

欧元/美元 $1.301 $0.000 -0.02% -0.09%

美元/澳元 1.019 -0.001 -0.10% -0.16%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪; 审校　龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐