版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 08:56 BJT

芝加哥期市：小麦期货本周料下跌逾3.5%，投资者关注USDA报告

-----------------------------2345GMT----------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 695.00 -0.50 -0.07% +1.65% 740.49 32

CBOT玉米 691.25 0.00 +0.00% +0.40% 696.71 51

CBOT大豆 1472.50 -1.00 -0.07% +0.44% 1445.72 67

CBOT稻米 $15.40 $0.00 +0.00% +0.13% $15.93 33

美国原油 $91.39 -$0.17 -0.19% +1.06% $94.71 39

汇率

欧元/美元 $1.310 $0.000 +0.00% +1.07%

美元/澳元 1.026 0.000 -0.04% +0.34%

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李春喜; 审校 程琳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐