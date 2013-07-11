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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 10:03 BJT

芝加哥期市：大豆期货连续第四个交易日走坚，受美元贬值激励

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 680.75 1.75 +0.26% +0.48% 690.78 53

CBOT玉米 524.25 2.75 +0.53% +0.48% 537.27 77

CBOT大豆 1288.00 3.25 +0.25% +0.92% 1287.22 66

CBOT稻米 $15.29 $0.00 +0.00% +3.28% $15.73 52

美国原油 $106.42 -$0.10 -0.09% +2.79% $97.44 90

汇率

欧元/美元 $1.309 $0.011 +0.86% +2.39%

美元/澳元 0.923 0.006 +0.61% +0.54% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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