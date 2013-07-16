芝加哥期市：新作玉米合约涨1.5%，因美国农业部调降作物生长状况评等

投行观点：Air Lease评级从加码下调至中性--摩根士丹利
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 674.50 5.00 +0.75% -0.95% 686.90 48
CBOT玉米 511.50 8.00 +1.59% +0.44% 531.94 17
CBOT大豆 1274.75 11.00 +0.87% +1.39% 1283.78 21
CBOT稻米 $15.17 $0.00 +0.00% -1.37% $15.72 38
美国原油 $106.50 $0.18 +0.17% +0.52% $98.72 80
汇率
欧元/美元 $1.307 $0.000 +0.02% -0.01%
美元/澳元 0.911 0.001 +0.13% +0.65% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽 审校 张涛)
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投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。