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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 09:00 BJT

芝加哥期市：新作玉米合约涨1.5%，因美国农业部调降作物生长状况评等

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 674.50 5.00 +0.75% -0.95% 686.90 48

CBOT玉米 511.50 8.00 +1.59% +0.44% 531.94 17

CBOT大豆 1274.75 11.00 +0.87% +1.39% 1283.78 21

CBOT稻米 $15.17 $0.00 +0.00% -1.37% $15.72 38

美国原油 $106.50 $0.18 +0.17% +0.52% $98.72 80

汇率

欧元/美元 $1.307 $0.000 +0.02% -0.01%

美元/澳元 0.911 0.001 +0.13% +0.65% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽 审校 张涛)

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