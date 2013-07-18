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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 09:32 BJT

芝加哥期市：玉米期货处于10日低点，大豆期货亦下滑

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 662.25 -2.75 -0.41% -27.46% 866.48 44

CBOT玉米 495.25 -6.75 -1.34% -39.88% 758.42 19

CBOT大豆 1267.50 -16.00 -1.25% -22.30% 1572.79 30

CBOT稻米 $15.39 $0.11 +0.69% -3.36% $15.48 43

美国原油 $106.45 -$0.03 -0.03% +14.02% $89.53 75

汇率

欧元/美元 $1.312 $0.083 +6.76% +6.78%

美元/澳元 0.923 -0.132 -12.54% -12.69% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 张涛)
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