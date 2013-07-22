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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 09:30 BJT

芝加哥期市：玉米价格因美国天气有利而下跌逾1%，大豆持坚

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 662.00 -2.50 -0.38% 866.48 43

CBOT玉米 495.50 -5.25 -1.05% 758.43 22

CBOT大豆 1275.50 1.50 +0.12% 1573.06 40

CBOT稻米 $15.45 -$0.11 -0.71% $15.48 49

美国原油 $108.40 $0.35 +0.32% $89.60 81

汇率

欧元/美元 $1.316 $0.087

美元/澳元 0.922 -0.134

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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