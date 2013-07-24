版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 09:29 BJT

芝加哥期市：大豆从一周低点反弹，玉米因美国天气有利作物而下跌

-----------------------------0055GMT---------------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 655.25 1.50 +0.23% 866.25 34

CBOT玉米 484.50 -1.00 -0.21% 758.06 19

CBOT大豆 1264.50 4.25 +0.34% 1572.69 35

CBOT稻米 $15.84 $0.07 +0.41% $15.50 63

美国原油 $107.36 $0.13 +0.12% $89.56 68

汇率

欧元/美元 $1.322 $0.093

美元/澳元 0.929 -0.126

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐