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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 09:28 BJT

芝加哥期市：大豆价格连续第五日下跌，新作玉米触及两年半低位

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 651.75 1.50 +0.23% 866.13 28

CBOT玉米 475.50 -0.50 -0.11% 757.76 13

CBOT大豆 1219.50 -9.00 -0.73% 1571.19 21

CBOT稻米 $15.87 -$0.02 -0.09% $15.50 61

美国原油 $104.60 -$0.10 -0.10% $89.47 43

汇率

欧元/美元 $1.328 $0.099

美元/澳元 0.926 -0.129 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽 审校 张涛)
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