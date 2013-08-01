芝加哥期市：小麦价格几无变化，玉米和大豆价格下滑

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 663.75 -0.50 -0.08% 866.53 54
CBOT玉米 477.50 -1.50 -0.31% 757.83 24
CBOT大豆 1201.50 -4.75 -0.39% 1570.59 35
CBOT稻米 $15.80 -$0.03 -0.19% $15.49 54
美国原油 $105.31 $0.28 +0.27% $89.49 55
汇率
欧元/美元 $1.331 $0.102
美元/澳元 0.895 -0.160 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 张涛)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。