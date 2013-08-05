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货币新闻 | 2013年 8月 5日 星期一 09:37 BJT

芝加哥期市：玉米期货跌至近三年低点，小麦连续第二日上涨

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 662.50 2.00 +0.30% 866.49 51

CBOT玉米 461.75 -2.00 -0.43% 757.30 19

CBOT大豆 1180.50 -1.00 -0.08% 1569.89 28

CBOT稻米 $15.79 -$0.02 -0.09% $15.49 56

美国原油 $106.35 -$0.59 -0.55% $89.53 57

汇率

欧元/美元 $1.327 $0.098

美元/澳元 0.889 -0.166 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 张荻)
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