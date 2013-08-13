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货币新闻 | 2013年 8月 13日 星期二 09:28 BJT

芝加哥期市：大豆期货接近两周高位，玉米和小麦期货小跌

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 647.75 -1.25 -0.19% 866.00 33

CBOT玉米 462.00 -2.00 -0.43% 757.31 29

CBOT大豆 1224.25 -1.00 -0.08% 1571.35 51

CBOT稻米 $15.06 $0.04 +0.27% $15.47 19

美国原油 $106.09 -$0.02 -0.02% $89.52 57

汇率

欧元/美元 $1.329 $0.100

美元/澳元 0.910 -0.145

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/于春红; 审校 徐文焰)
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