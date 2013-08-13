芝加哥期市：大豆期货接近两周高位，玉米和小麦期货小跌

标题新闻：法国极右翼总统候选人勒庞称若她当选，保护主义将带动经济增速在2021年前达到2.5%
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 647.75 -1.25 -0.19% 866.00 33
CBOT玉米 462.00 -2.00 -0.43% 757.31 29
CBOT大豆 1224.25 -1.00 -0.08% 1571.35 51
CBOT稻米 $15.06 $0.04 +0.27% $15.47 19
美国原油 $106.09 -$0.02 -0.02% $89.52 57
汇率
欧元/美元 $1.329 $0.100
美元/澳元 0.910 -0.145
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/于春红; 审校 徐文焰)
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。