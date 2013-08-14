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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 09:21 BJT

芝加哥期市：玉米期货微升，但美国玉米产量创纪录的预期构成压力

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 639.50 -2.00 -0.31% 865.73 27

CBOT玉米 450.50 3.25 +0.73% 756.93 25

CBOT大豆 1226.75 -1.00 -0.08% 1571.43 47

CBOT稻米 $15.14 $0.07 +0.50% $15.47 23

美国原油 $106.50 -$0.33 -0.31% $89.53 57

汇率

欧元/美元 $1.326 $0.097

美元/澳元 0.909 -0.146 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 沈以文)
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