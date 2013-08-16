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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 09:48 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货触及两周高位，大豆连续第五日上涨

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 651.75 2.25 +0.35% 866.13 43

CBOT玉米 474.75 2.50 +0.53% 757.73 45

CBOT大豆 1268.50 3.00 +0.24% 1572.83 29

CBOT稻米 $15.44 $0.04 +0.23% $15.48 51

美国原油 $107.12 -$0.21 -0.20% $89.55 61

汇率

欧元/美元 $1.335 $0.106

美元/澳元 0.914 -0.142 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 张荻)
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