芝加哥期市：玉米期货价格跳涨逾2%，大豆因天气乾旱接近三周高点

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 650.75 7.25 +1.13% 866.10 45
CBOT玉米 473.25 9.75 +2.10% 757.68 46
CBOT大豆 1281.25 22.00 +1.75% 1573.25 36
CBOT稻米 $15.61 $0.04 +0.29% $15.49 59
美国原油 $107.46 $0.00 +0.00% $89.56 63
汇率
欧元/美元 $1.333 $0.104
美元/澳元 0.919 -0.137
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
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