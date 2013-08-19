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货币新闻 | 2013年 8月 19日 星期一 09:35 BJT

芝加哥期市：玉米期货价格跳涨逾2%，大豆因天气乾旱接近三周高点

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 650.75 7.25 +1.13% 866.10 45

CBOT玉米 473.25 9.75 +2.10% 757.68 46

CBOT大豆 1281.25 22.00 +1.75% 1573.25 36

CBOT稻米 $15.61 $0.04 +0.29% $15.49 59

美国原油 $107.46 $0.00 +0.00% $89.56 63

汇率

欧元/美元 $1.333 $0.104

美元/澳元 0.919 -0.137

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 张明钧)

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