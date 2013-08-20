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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 09:11 BJT

芝加哥期市：大豆期货触及两个月高位，因USDA证实天气损及作物优良率

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 655.50 2.00 +0.31% +1.86% 666.63 49

CBOT玉米 486.50 1.00 +0.21% +4.96% 480.66 50

CBOT大豆 1308.00 4.75 +0.36% +3.87% 1239.27 42

CBOT稻米 $15.49 -$0.02 -0.10% +0.58% $15.49 53

美国原油 $107.06 -$0.04 -0.04% -0.37% $106.13 58

汇率

欧元/美元 $1.334 $0.000 +0.02% +0.05%

美元/澳元 0.912 0.001 +0.09% -0.69% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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