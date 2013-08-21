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货币新闻 | 2013年 8月 21日 星期三 09:19 BJT

芝加哥期市：玉米价格小涨，自上日作物巡视结果引发的跌势中反弹

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 647.25 1.25 +0.19% +0.58% 666.36 40

CBOT玉米 476.00 0.50 +0.11% +2.70% 480.31 44

CBOT大豆 1289.75 -0.75 -0.06% +2.42% 1238.66 38

CBOT稻米 $15.74 -$0.04 -0.29% +1.12% $15.51 66

美国原油 $105.10 -$0.01 -0.01% -1.87% $106.01 39

汇率

欧元/美元 $1.342 $0.008 +0.63% +0.66%

美元/澳元 0.904 -0.006 -0.71% -1.48% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 王洋)

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