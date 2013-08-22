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货币新闻 | 2013年 8月 22日 星期四 09:17 BJT

芝加哥期市：大豆期货下跌，因市场在上日触及两个月高位后锁定获利

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 648.50 -0.75 -0.12% +0.39% 663.24 46

CBOT玉米 479.75 -3.50 -0.72% +0.89% 477.44 59

CBOT大豆 1296.00 -8.00 -0.61% +0.43% 1239.50 47

CBOT稻米 $15.60 $0.00 +0.00% +0.61% $15.52 55

美国原油 $103.62 -$0.23 -0.22% -1.28% $105.93 31

汇率

欧元/美元 $1.334 -$0.001 -0.11% -0.56%

美元/澳元 0.895 -0.002 -0.19% -1.30% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 于春红)

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